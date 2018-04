Pub

Fogo deflagrou no restaurante "Barbatana"

Um incêndio, esta manhã, num dos restaurantes do Amoreiras Shopping Center, o "Barbatana", obrigou à evacuação de toda a zona de restauração do piso superior. O fogo já está extinto e os trabalhadores começaram a regressar aos espaços que estiveram encerrados cerca de uma hora e meia por questões de segurança e, depois, para que fosse possível proceder à limpeza do espaço. Não há registo de feridos.

De acordo com os Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique, o alerta foi dado às 10h50 e o fogo foi dado como extinto cerca das 12h20. Tratou-se de um fogo com origem na cozinha do restaurante, que está encerrado. Todos os outros espaços estão abertos ao público.

De acordo com fonte da administração do Amoreiras Shopping Center, que confirmou "um pequeno foco de incêndio num dos restaurante situados na zona de restauração (piso superior) do centro comercial", "todos os procedimentos internos e externos foram ativados e a situação foi de imediato controlada, tendo a zona estado em limpezas de água".

Segundo a mesma fonte, a zona de restauração já está em funcionamento para a hora de almoço.