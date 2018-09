Workshop "trauma e media" acontece no sábado

É preciso "pensar o exercício do jornalismo em situações potenciadoras de stress", como desastres, conflitos ou catástrofes. Foi por isso que o Centro de Trauma do Centro de Estudos Sociais-Coimbra decidiu incluir um módulo sobre Trauma e Media no III Curso de Formação em Psicotraumatologia. A sessão, que decorre no sábado, no CES Lisboa (no Picoas Plaza), é igualmente aberta a investigadores de outras áreas que, no seu trabalho, interajam com vítimas de violência, conflitos ou catástrofes.



O tema "trauma e media", explica a organização, "permite diversas abordagens, do tratamento jornalístico de situações potencialmente geradoras de trauma - desastres, conflitos, catástrofes - o modo como esse tratamento se vai refletir, a curto, médio e longo prazo, nos participantes e vítimas, no público e, também, nos próprios profissionais dos media".

Entre os conteúdos, a organização destaca "os media como primeiros interventores (first responders)"; "sinais e sintomas de trauma nos jornalistas"; "compreensão do trauma experimentado por notícias dos media"; "compreender as habilidades de comunicação necessárias ao tratamento de profissionais da comunicação" e a "cultura do trauma em termos de imagem".

O workshop conta com intervenções de nomes como Adelino Gomes, jornalista e investigador associado do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto Universitário de Lisboa, dos jornalistas José Manuel Rosendo, Leonor Figueiredo e Paulo Moura, e de Sílvia Roque, investigador do CES da Universidade de Coimbra.