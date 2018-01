Pub

Uma sala cheia, mas com poucas caras conhecidas, confortaram Pedro Santana Lopes, o candidato derrotado à liderança do PSD

"Temos de continuar a sonhar. Vou continua a combater politicamente!" prometeu Santana Lopes quase no final do seu discurso, no qual assumiu a derrota. Foi cedo, antes das 22 horas que o staff informou que o candidato iria falar. Com os números até essa altura conhecidos os resultados davam uma vitória avantajada de Rui Rio, cujos apoiantes, no Porto, já festejavam há largos minutos.

"O PPD-PSD escolheu. Espero que Portugal fique bem servido com a escolha. Os militantes do partido saberão com toda certeza qual é a melhor solução para a liderança do partido", afirmou Santana Lopes, assumindo "todas as responsabilidades".

"Não fiquem tristes", pediu, "disse à minha família que estava calmo, sereno e descontraído. E isto porque tenho a consciência tranquila. Fizemos o mais importante em política, que é lutar por aquilo em que acreditamos", afirmou com firmeza. Neste momento, primeiro um pequeno grupo, depois toda a sala se levantou em aplausos e a gritar "PSD, PSD".

Notada a falta de deputados que apoiaram Santana, como Fernando Negrão, Carlos Abreu Amorim ou Luís Montenegro.

Entre os presentes, mais conhecidos, estavam Rui Machete, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros e presidente da Comissão de Honra da candidatura, António Almeida Henriques, António Barreto Xavier, Miguel Salema Garção e Eduarda Napoleão.