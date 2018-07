Voo da TAP para o Funchal retido na pista três horas

O voo TP1671 com destino à Madeira está há cerca de quatro horas parado na pista do aeroporto de Lisboa, à espera de autorização para descolar, avança o site Funchal Notícias.

O voo devia ter-se realizado às 10:45, tendo o embarque sido efetuado à hora certa. O que significa que os passageiros estiveram retidos na aeronave cerca de quatro horas, uma vez que na zona de táxi, não é permitido o desembarque de passageiros.

Segundo o mesmo site, o voo partiu às 13:00. A justificação da TAP para o atraso deve-se a condicionamentos relacionados com o tráfego aéreo.

O DN contactou a TAP, que explicou que este é um "dia difícil para todas as operações no aeroporto de Lisboa, para todas as companhias" e adianta que as dificuldades se prendem com a "falta de capacidade de infraestruturas" da Portela. Isso mesmo se pode confirmar com uma visita ao site das partidas em tempo real do aeroporto.

O DN está a tentar contactar a ANA Aeroportos, que faz a gestão do aeroporto.

Notícia em atualização.