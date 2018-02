Pub

"Para que nunca mais volte a acontecer", ou "112 deve ficar na memória de todos" são duas das frases da campanha lançada ontem, através das redes sociais.

Porque 112 foi o número pessoas que morreram em junho e outubro passado nos fogos, a Associação de Vítimas do Vítimas dos Incêndios de Pedrógão (AVIPG) lançou ontem uma campanha de apelo para que as pessoas usem o número de telefone 112 em situação de emergência - campanha que também pretende combater o esquecimento.

A campanha consiste num vídeo colocado no Youtube, e partilhado pela AVIPG na sua página no Facebook, onde, a frases de apelo à memória e de sensibilização para o uso do 112, se somam imagens várias do que aconteceu em Pedrógão, em junho do ano passado.

Dina Duarte, da direção da AVIPG, disse ao Expresso: "É uma triste coincidência mas o número de mortos é real, foram 112 pessoas. Não se pode negar. E 112 deveria ser o número de pedidos de socorro mas muitas daquelas pessoas que perderam a vida não conseguiram ser atendidas e por isso, para recordar, fizemos o vídeo, que queremos que seja viral".

Acrescentando, num alerta: "Continua a haver madeira por tirar dos territórios atingidos, limpezas que não foram feitas, pessoas feridas. E o pior é que 2018 poderá ser tão bombástico quanto 2017. E ainda hoje há momentos em que se liga para o 112 e o número não funciona. Essa situação não pode ficar impune e esta é a pressão que podemos fazer."