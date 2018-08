Violinista dá concerto em aterragem de emergência no Porto

Um voo com origem em Amesterdão e com destino a Lisboa foi forçado a aterrar de emergência no Porto, na passada sexta-feira, tendo os passageiros ficado três longas horas no interior do avião à espera que este seguisse viagem. Imprevistos acontecem, o que normalmente não acontece é ir a bordo um conhecido violinista que decidiu acalmar os ânimos. Ray Chen, violonista e youtuber, deu um pequeno concerto a bordo do avião e registou o momento em vídeo.

O músico publicou a gravação no seu Facebook com uma descrição do que aconteceu.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"O voo 663 da TAP de Amesterdão para Lisboa foi desviado (por razões desconhecidas) e teve de fazer uma aterragem de emergência no Porto. Confesso que tocar violino era a última coisa que tinha em mente, mas sabendo como os voos atrasados podem ser stressantes, decidi tocar o 'Strad'. O voo chegou a Lisboa (3 horas após a hora marcada) e estou feliz por termos conseguido chegar em segurança", escreveu Chen.

Alguns passageiros também partilharam o momento.