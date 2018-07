Videovigilância em Leiria entra em funcionamento na segunda-feira

Apresentação do contrato local de segurança em Leiria. 6 de maio de 2012

O sistema de videovigilância da cidade de Leiria, com 19 câmaras, entra em funcionamento na próxima segunda-feira, anunciou a PSP, que vai ficar responsável pela sua gestão.

À agência Lusa, o comissário Carlos Martins, do Comando Distrital da PSP de Leiria, salientou a importância do sistema, "fundamental para o sentimento de segurança de quem vive ou de quem se desloca à zona abrangida" pela videovigilância.

"Há outras mais-valias, como a prevenção da criminalidade e a dissuasão da prática de crimes ou de delitos contraordenacionais", adiantou Carlos Martins, realçando ainda a vantagem para "a ação direta e mais rápida por parte da PSP e no âmbito da investigação, dado que podem ser recolhidas imagens para processos no âmbito da investigação criminal".

A videovigilância compreende a área entre a rua capitão Mouzinho de Albuquerque, rotunda do Emigrante, rotunda do Sinaleiro e rua Machado Santos, "centrando-se, sobretudo, no centro histórico da cidade de Leiria", acrescentou.

O sistema vai ser gerido no centro de comando e controlo do da PSP em Leiria que, além desta valência, inclui a gestão das ocorrências comunicadas via 112, a supervisão dos meios operacionais e das ocorrências policiais em tempo real na área da PSP em todo o distrito, entre outras.

Para esta nova valência, o centro de controlo, com novas instalações, foi reforçado com meios, referiu o comissário.

A videovigilância da cidade de Leiria vai funcionar 24 horas por dia.

A instalação deste sistema decorre do compromisso assumido através da celebração do Contrato Local de Segurança no Município de Leiria, assinado a 3 de fevereiro de 2011, refere o município na sua página na Internet.

Dois anos e meio depois, a autarquia, liderada por Raúl Castro, assinou um protocolo de cooperação com a PSP para a videovigilância.