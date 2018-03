Pub

Os tripulantes do navio que encalhou na terça-feira junto ao Bugio, na foz do rio Tejo, estão a ser retirados da embarcação por um helicóptero da Força Aérea, por razões de segurança, devido ao agravamento do estado do tempo.

O site Beachcam.pt está a transmitir em direto o resgate: