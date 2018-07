Vem Tourear junta famílias no Campo Pequeno

Têm idades entre os 6 e os 18 anos e este sábado, pelas 16h00, vão demonstrar a vitalidade da tauromaquia em Portugal. São os 36 finalistas do primeiro concurso nacional de Toureio de Salão, que tem como palco a praça do Campo Pequeno (Lisboa).

Vai ser um dia de comunhão entre famílias, de partilha de valores e promoção do património cultural português. O início está marcado para as 12h00, com a realização de um treino com tourinha, promovido pelo Grupo de Forcados Amadores de Lisboa.

Com entrada gratuita, as portas do Campo Pequeno estão abertas a todos. O momento alto está previsto para as 16h00, quando os 36 finalistas se apresentarem para a grande final do concurso "Vem Tourear". Em competição estão dois escalões etários (6-13 e 14-18) e três categorias - Capote, Bandarilhas e Muleta.

Todos os concorrentes vão receber ingressos para assistirem à "novilhada popular", que se realiza no mesmo dia, às 21h45, também na mesma arena.

Para chegar à praça de toiros de Lisboa, os candidatos passaram por uma fase de eliminação, que atraiu centenas de famílias aficionadas às praças da Chamusca e do Montijo. No conjunto foram cerca de 100 participantes que se apresentaram com um nível técnico e artístico bastante elevado, dificultando a tarefa do júri de selecionar apenas 36 para a final do Campo Pequeno.

Além de concorrentes em nome individual, participaram representantes das Academias e Escolas de Toureio do Campo Pequeno, Montijo, Moita, Vila Franca de Xira (Escola José Falcão), Azambuja, Santarém, Samora Correia, Clube Taurino do Concelho da Chamusca e Clube Taurino de Alter do Chão.