Vêm aí 40 graus. Saiba como se proteger

Com os termómetros a passarem 30 graus em quase todo o país e nalgumas zonas a baterem nos 40, há cuidados a ter para prevenir efeitos negativos na saúde. A Direção-Geral de Saúde recomenda, por isso, que é muito importante manter-se hidratado - beber água mesmo quando não se tem sede, preferir os sumos de fruta natural sem açúcar e evitar bebidas alcoólicas. As refeições devem ser preferencialmente frias e leves. Outro conselho importante é evitar o mais possível a exposição ao sol, sobretudo nos períodos de mais calor, bem como manter as casas frescas, com janelas fechadas. As roupas devem ser leves e claras.

O organismo liderado por Graça Freitas emite uma série de recomendações específicas para os grupos mais vulneráveis, como as crianças, idosos e doentes crónicos.

CRIANÇAS

Cuidados a ter:

- Vestir a criança com roupas leves, soltas e de cor clara. Não esquecer o chapéu quando estiverem ao ar livre

- Dar água com mais frequência e certificar-se de que bebe mais água do que o habitual

- Evitar a exposição direta ao sol, especialmente entre as 11 e as 17 horas

- Aplicar protetor solar antes de sair de casa

- Nunca deixar a criança dentro de um carro estacionado ou outro local exposto ao sol, mesmo que por pouco tempo

- Consultar o médico se a criança tiver diarreia ou febre e, neste caso, ter especial cuidado com a hidratação

- Procurar assistência médica imediatamente sempre que identifique sinais de alerta como suores intensos, fraqueza, pele fria, pegajosa e pálida, pulsação acelerada ou fraca, vómitos ou náuseas, desmaio

PESSOAS COM 65 ANOS OU MAIS

O calor é especialmente perigoso para as pessoas idosas, que pode ter menos perceção nas alterações associadas ao calor. É frequente não sentir sede o que leva a uma menor ingestão de líquidos, alerta a DGS. Por outro lado, o organismo pode não ter a mesma capacidade para realizar a termorregulação necessária para prevenir os efeitos negativos do calor intenso na saúde.

Como se proteger:

- Beber água, mesmo quando não tem sede

- Permanecer em ambientes frescos ou com ar condicionado

- Sempre que necessário procurar locais climatizados

- Evitar a exposição direta ao sol

- Usar roupas leves, soltas e de cor clara e a utilização de chapéu e protetor solar

- No período de maior calor tomar um duche de água tépida

- Fazer refeições mais leves e comer mais vezes ao dia

- Evitar a utilização do forno ou de outros aparelhos que aqueçam a casa

- Ter contacto direto de alguém atento e disponível (familiar, amigo, vizinho)

- Consultar o médico em caso de doença crónica ou se estiver a fazer uma dieta com pouco sal ou com restrição de líquidos

Doentes crónicos

Os portadores de doença crónica são mais vulneráveis aos efeitos do calor. É o caso das pessoas com diabetes, doença cardíaca, vascular, respiratória, renal, mental e ainda das que tomam medicamentos que diminuem a sensação de calor ou provocam retenção de água ou de sal (anti-hipertensores, antidepressivos, antipsicóticos e medicamentos para a doença de Parkinson, entre outros).

Principais cuidados, salvo indicação médica:

- Beber água, mesmo não sentindo sede

- Permanecer em ambientes frescos ou com ar condicionado

- Evitar a exposição direta ao sol

- Usar roupas leves, soltas e de cor clara e utilizar chapéu e protetor solar

- Usar menos roupa na cama, em especial pessoas com fraca mobilidade ou acamadas

- No período de maior calor, tomar um duche de água tépida

- Evitar a utilização do forno ou outros aparelhos que aqueçam a casa

- Ter alguém atento e disponível (familiar, amigo, vizinho)

- Se tiver algum sinal ou sintoma associados ao calor, procurar cuidados médicos de imediato

- Evitar a exposição dos Medicamentos a temperaturas elevadas