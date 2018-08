Dentro de horas falarei em Frankfurt aos líderes mundiais da indústria da canábis. Ora aqui está uma frase que nunca tinha esperado poder escrever, e que se a tivesse lido a qualquer outra pessoa tinha pensado e o que é que isso me interessa. Mas como é verão espero que os leitores tenham a mente entorpecida do descanso do corpo e do regalo da vista que lhes proporcionou a praia e a piscina a que se submeteram pelo que me é dado ver pelo instagrão, esse deus do corpo depilado a laser, e que possam até nem ler este texto e passem já para o inquérito de verão onde uma qualquer celebridade vai dizer que o lugar mais exótico onde ainda não fez amor mas gostava de fazer era numa ilha secreta com o seu ou sua mais-que-tudo (havia tanto a dizer sobre isto) e que o seu maior defeito é, sinceramente, a sinceridade, como aliás se vê pela resposta anterior, pelo menos pela primeira parte. Depois, prato preferido (sushi), filme preferido (Shawshank Redemption), cidade (Barcelona, Lisboa ou Miami) e livro preferido (50 Sombras de Grey) e livro que gostava de ter escrito.