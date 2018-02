Pub

Presidente da República não resistiu ao convite de uma jovem...

No primeiro dia da visita oficial a São Tomé e Príncipe, Marcelo Rebelo de Sousa passou boa parte da manhã em contactos institucionais - encontros com o Presidente, o Primeiro-ministro e o Presidente do Parlamento são-tomenses -, mas no final deste périplo de audiências havia uma praça cheia de gente, frente à residência oficial do chefe do governo.

Na praça Yon Gato, Marcelo cumpriu um longo passeio, sempre acompanhado por Patrice Trovoada, sob um sol forte e rodeado de grupos de dança e teatro locais. Numa dessas paragens, já no final da visita, o Presidente não resistiu a um convite de uma jovem para dançar.