Varoufakis vem a Lisboa ao desfile do 25 de Abril

Yanis Varoufakis participa amanhã, quarta-feira, no tradicional desfile de comemoração do 25 de Abril. A descida da Avenida da Liberdade vai ser feita junto com o grupo do partido Livre, que vai juntar nas comemorações dos 44 anos da Revolução mais elementos de movimentos que apoiam listas transnacionais, para o Parlamento Europeu.

Além de Varoufakis - antigo ministro das finanças da Grécia -, pelo movimento pan-europeu DiEM25, vão estar também no desfile elementos do Géneration.s, liderado pelo ex-candidato à presidência francesa Benoît Hamon, do Alternativet da Dinamarca, Bündnis - DiEM25, da Alemanha, DeMA, de Itália, e Razem, da Polónia, que têm estado a trabalhar com o LIVRE na construção das listas pan-europeias, refere o partido na sua página online.

No dia seguinte, quinta-feira, os elementos dos vários movimentos têm a segunda reunião da lista transnacional marcada para as 09.30, na Biblioteca de São Lázaro. O primeiro encontro aconteceu em Nápoles, Itália, a 10 de abril. Para o final da tarde, às 19.00, está marcada uma sessão pública, na Casa do Alentejo, para a apresentação da Lista Transnacional, com todos os participantes presentes.