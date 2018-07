Carros danificados e árvores arrancadas devido a fenómeno extremo de vento

Dois tornados ao largo de Viana do Castelo

O vento forte que afetou esta sexta-feira uma avenida de Albufeira, Algarve, danificou 12 veículos devido à queda de estruturas e de árvores, sem causar vítimas, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

Uma fonte do CDOS de Faro adiantou à agência Lusa que o fenómeno extremo de vento ocorreu cerca das 04:20 de hoje na "avenida principal de Albufeira".

A mesma fonte explicou que, devido ao vento, forte várias árvores foram arrancadas e alguns painéis de publicidade caíram, danificando pelo menos 12 veículos que estavam estacionados na zona.

"As operações de socorro dos bombeiros já terminaram. Retirámos estruturas e árvores para desimpedir as vias. Agora a limpeza e retirada de equipamentos vão ficar a cargo do pessoal da câmara municipal", disse.

No local, estiveram cinco veículos e nove operacionais.

A fonte do CDOS de Faro indicou ainda que, ao longo da noite, o CDOS teve de acorrer a algumas situações de inundações e quedas de árvores e estruturas, sem consequências graves, devido à chuva e vento forte.

Nos últimos meses têm-se registado no distrito de Faro alguns fenómenos extremos de vento e um tornado.

No início de março, a zona de Faro foi atingida por um tornado, que terá tido origem na Praia de Faro, tal como o fenómeno extremo de vento que afetou a cidade.

Os estragos do tornado foram registados também noutros concelhos do litoral no sotavento algarvio: Olhão, Tavira, Castro Marim e Vila Real de Santo António.