Entre abril e maio, a Associação Abraço vai lançar um teste de rastreio ao vírus da sida, que pode ser em casa. É anónimo, gratuito, confidencial e está disponível para maiores de 18 anos residentes em Portugal continental e ilhas

A Associação Abraço vai lançar entre este mês e maio um kit com o teste de rastreio ao Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH), que pode ser encomendado online e ser feito em casa. "O Teste em Casa" permite diagnosticar a hepatite C. A notícia é avançada hoje pelo Jornal de Notícias.

É anónimo, gratuito, confidencial e está disponível para maiores de 18 anos residentes em Portugal continental e ilhas. Um teste que tem o apoio informal da Direção Geral de Saúde (DGS), mas o Infarmed esclarece que se trata de uma utilização "off label", porque o dispositivo escolhido "não foi estudado nem avaliado de acordo com os requisitos europeus".

De acordo com o jornal, ideia passa por encomendar online o teste, fazer a colheita de sangue em casa e enviar a amostra para laboratório. "Em caso de resultado positivo, a Abraço quebra o anonimato e entra em contacto com a pessoa para a encaminhar para os serviços de saúde que aderiram ao projeto".

Com esta iniciativa, a Abraço "quer chegar a pessoas que não vivem nos grandes centros urbanos e têm mais dificuldades de acesso", disse ao JN Gonçalo Lobo, presidente da associação.

Segundo o Jornal de Notícias, "55% dos diagnósticos em Portugal chegaram em fase avançada da doença". A presidente do Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA, da DGS refere ao jornal que "o diagnóstico precoce é fundamental, porque com tratamento a pessoa consegue vir a ter uma esperança de vida idêntica à da população em geral", explica Isabel Aldir. Outra vantagem é a possibilidade de controlar melhor a doença.

"O Teste em Casa" implica apenas uma picada no dedo para recolher uma amostra de sangue para um filtro.

A DGS aplaude a iniciativa da Abraço. "É um projeto de louvar", diz Isabel Aldir. "Se for desta forma que vamos conseguir diagnosticar mais, tanto melhor".

O JN avança ainda que para "contornar o facto de o teste não estar validado", a Abraço vai avançar com o projeto "no âmbito de um estudo, no qual deverá participar o Instituto Ricardo Jorge, para fazer a análise em laboratório". O jornal refere ainda que a associação já gastou 65 mil euros a encomendar 500 kits e na criação da plataforma online.