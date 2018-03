Pub

Dados apontam que a vacinação contra a gripe foi mais baixa nesta época gripal, especialmente no grupo dos doentes crónicos.

A vacinação contra a gripe foi mais baixa nesta época gripal em todos os grupos populacionais, especialmente o dos doentes crónicos, de acordo com os dados da vaga final do Vacinómetro, que monitoriza a evolução desta cobertura.

Entre os portugueses com idades entre os 60 e os 64 anos a vacinação atingiu as 231.009 pessoas (35,7%), tendo-se registado igualmente uma descida em relação à época 2016/2017: menos 36 mil vacinados Facebook

Desde outubro do ano passado, a vacina contra a gripe foi administrada a 1.256.151 pessoas com 65 ou mais anos, o que representa 61,8% deste grupo.

Em relação à época gripal anterior, vacinaram-se menos 120 mil pessoas deste grupo populacional.

A vacina contra a gripe foi administrada a 52,1% dos portadores de doença crónica e 55,2% dos profissionais de saúde com contacto direto com doentes.

Entre os vacinados, 50,1% fizeram-no por recomendação do médico, 31% por iniciativa própria e para estar protegido, 16% no contexto de uma iniciativa laboral, 2% porque sabem que fazem parte de um grupo de risco para a gripe e 0,7% por recomendação do farmacêutico.

A vacinação contra a gripe é recomendada para as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, doentes crónicos e imunodeprimidos com seis ou mais meses de idade, grávidas, profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados, como trabalhadores em lares de idosos.

Também as pessoas com idade entre os 60 e os 64 anos devem tomar esta vacina.