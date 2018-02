Pub

Deputados do PS questionaram o governo sobre o que consideram ser "uma violação dos direitos" de 19 crianças. Comunidade diz sentir-se discriminada e pede à população que matricule os filhos na Escola Básica de Meães

Há uma escola de Famalicão em que os alunos são todos de etnia cigana. O alerta partiu de deputados do PS, que ontem questionaram o governo do seu partido sobre o que consideram ser "uma violação dos direitos destas crianças a uma plena integração na sociedade portuguesa". A comunidade cigana diz sentir-se discriminada e pede à população que matricule os filhos na Escola Básica de 1.º ciclo de Meães para que esta "não feche portas".

Ao todo, são 19 os estudantes que frequentam aquele estabelecimento de ensino, onde a particularidade se prende com o facto de serem todos provenientes do mesmo grupo étnico. Os deputados eleitos por Famalicão entendem, em comunicado, tratar-se de "uma realidade que viola a legislação portuguesa bem como convenções internacionais assumidas pelo Estado Português". Os socialistas Maria Augusta Santos, Nuno Sá e Catarina Marcelino, ex-secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, questionaram o Ministério da Educação se "irá averiguar esta situação e procurar soluções".

Os membros da comunidade de etnia cigana congratularam-se com a tomada de posição dos parlamentares. "É assim que se cria uma revolta. Há aqui tantos meninos e meninas, mas nem se chegam à escola. Houve por aí uns rumores de que éramos maus, mas nós somos boas pessoas e queríamos que as nossas crianças pudessem conviver com todos as crianças da comunidade", afirmou ao DN Marina Sá, sublinhando ainda ter "medo de que a escola feche por falta de alunos".

A neta, Sónia Sá, de 13 anos, também referiu que gostaria de "poder brincar e aprender com todos". "Eu mudo de escola muitas vezes porque o meu pai é pastor da igreja, mas nunca estive numa escola só com ciganos. Achei estranho no início. Já me habituei, mas gostava de ter mais pessoas diferentes na minha turma, porque eu gosto desta escola", confessou. Sónia e o irmão Issak, de 15 anos, vivem há cerca de seis meses em Famalicão. "Viemos de Lisboa, de escolas diferentes onde havia de tudo. Aqui sentimos que não gostam de nós. Eu chamo a isto racismo e fico triste. Na escola onde estudava antes também havia ciganos, mas eu tinha amigos de todas as raças. Não havia alunos deste tipo ou daquele. Havia alunos e mais nada", referiu.

As palavras do jovem vão ao encontro da posição da diretora do Agrupamento de Escolas D. Sancho I. Em declarações ao DN, Helena Pereira recusou-se a falar em "alunos desta ou daquela etnia". "Temos um agrupamento com muitos alunos e não distinguimos estudantes. Para nós há apenas alunos que fazem parte de um projeto escolar de sucesso", declarou. Questionada sobre as acusações de "violação dos direitos das crianças" levantadas pelo PS, a responsável não quis tecer comentários. "Essa premissa e a de que os outros pais não inscrevem os alunos de fora da comunidade é uma conclusão do PS, sobre a qual nada tenho a dizer. Preocupo-me com os meus alunos e não com política", concluiu.

Segundo a população, a realidade em Meães já foi bem diferente. "Só nos últimos anos é que começou a haver apenas alunos de etnia cigana na primária. Sempre houve de tudo, mas começaram a aparecer casos de bullying e, aos poucos, os pais começaram a procurar alternativas", explicou um morador que não quis identificar-se. Ainda assim, disse acreditar que "não se trata de racismo, mas de um problema que era pequeno e sofreu o efeito bola de neve". "Somos uma localidade pequena e facilmente se criam receios. O difícil é fazer o caminho inverso, mas acredito que com o tempo a escola vai voltar a ter alunos de todos os feitios."

Os deputados do PS enviaram ainda uma carta à Secretaria de Estado da Habitação questionando o governo no sentido de saber se este tinha conhecimento do acampamento da comunidade cigana em Meães, junto à escola. Os parlamentares registaram a existência de "17 casas em condições extremamente precárias, sem condições para habitabilidade e com graves riscos para as pessoas". "São casas sem saneamento básico, sem eletricidade, sem acesso à rede de água e sem segurança, onde vivem vários agregados familiares, estimando-se que ali habitem entre 80 e 100 pessoas", adiantaram os socialistas. A associação SOS Racismo também reagiu ontem, afirmando tratar-se de "uma prova de que existe discriminação em Portugal".