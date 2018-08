Um século e dois dias depois da abertura do Aquário Vasco da Gama

Estes são dias de aniversários carregados de simbolismo. O Oceanário comemora na terça-feira, 22 de maio, 20 anos de existência na zona mais oriental da cidade. Nasceu ali um século e dois dias depois de na ponta oposta, na Cruz Quebrada, já fora de Lisboa, ter sido inaugurado, a 20 de maio de 1898, o Aquário Vasco da Gama, hoje um dos mais antigos do mundo, que completa 120 anos no próximo domingo.

Para celebrar a data redonda, o Aquário Vasco da Gama, que alberga mais de 300 espécies nos seus aquários e o espólio que o rei e oceanógrafo D. Carlos recolheu durante as suas campanhas oceanográficas em 1896 e 1897, com exemplares únicos e raros, tem entrada gratuita hoje e também durante o fim de semana.

No Oceanário também se festeja na terça-feira, a pensar no futuro. Feita esta caminhada de duas décadas, "os objetivos para os próximos 20 anos passam pela formação, para criar uma "geração azul" em Portugal, que conheça e compreenda os oceanos e as ameaças que enfrenta e que no futuro possa contribuir para uma nova gestão para a sua preservação", explica João Falcato, da administração do Oceanário.

A ideia é manter a visão inovadora que marcou o Oceanário desde o primeiro momento, e não apenas nesta área formativa, mas também na conservação para a preservação dos oceanos.

"Fizemos várias coisas novas ao longo dos anos", garante João Falcato, lembrando o episódio da reintrodução de uma manta no mar, em 2007. "Foi a primeira vez que isso se fez, o que motivou um documentário da National Geographic." A tal manta teve um rol de estreias: foi a primeira num aquário europeu e foi a pioneira no regresso ao seu habitat natural, depois de cinco anos como uma das principais atrações no aquário central do Oceanário. "Deu-se tão bem que atingiu os quatro metros e chegou aos 800 quilos, e embora fosse uma das principais atrações, para o bem-estar do animal, tivemos de tomar aquela decisão", conclui João Falcato.