Um morto em despiste no concelho de Santiago de Cacém

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida na sequência de um despiste de um veículo ligeiro na freguesia de Alvalade, concelho de Santiago do Cacém, segundo o Comando de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

O alerta para o acidente, que ocorreu na Estrada Nacional 262, foi dado às 6.27, de acordo com fonte do CDOS de Setúbal.

"O despiste ocorreu na Estrada Nacional 262 no cruzamento para a freguesia de Alvalade. Do acidente há a registar uma vítima mortal e um ferido ligeiro", disse. No local estão nove operacionais, com o auxílio de cinco veículos.

O ferido ligeiro foi transportado para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.