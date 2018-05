Pub

A A1 esteve cortada, mas a circulação foi retomada cerca das 07:15

Uma pessoa morreu num atropelamento que ocorreu durante a madrugada de hoje na A1, junto ao nó da Mealhada, disse fonte do Comando-Geral da GNR à Lusa.

Segundo o Destacamento de Trânsito da Mealhada, a vítima mortal é um homem de 35 anos, que circulava no sentido norte-sul e que parou a sua viatura na berma da autoestrada e saiu do carro por razões desconhecidas.

Inicialmente, as autoridades indicaram que a vítima mortal seria um trabalhador das obras que decorrem naquele ponto da Autoestrada do Norte, em que o trânsito se processa em apenas uma via.

A A1 esteve cortada desde cerca das 02:30, altura da ocorrência, até por volta das 07:15, hora em que foi retomada a circulação.

De acordo com o Destacamento de Trânsito da Mealhada, estiveram no local três patrulhas da GNR, incluindo uma de investigação, bombeiros, INEM e uma viatura funerária para remover o corpo, cujo óbito foi declarado no local.