No local estiveram 22 operacionais e nove veículos

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida com gravidade num acidente de viação ocorrido esta terça-feira de manhã no concelho de Ansião, distrito de Leiria, informou a Proteção Civil.

Segundo disse à agência Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, o alerta foi recebido pelas 07:23 e o acidente ocorreu na localidade de Mogadouro, no IC8, que faz a ligação entre a A17 junto ao Outeiro do Louriçal (Pombal) e a A23 perto de Vila Velha do Ródão.

No local estiveram 22 operacionais dos Bombeiros de Ansião, Infraestruturas de Portugal, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e GNR, apoiados por nove veículos.