Acidente ocorreu às 07.30, com a colisão entre um veículo pesado e um veículo ligeiro

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida numa colisão ocorrida hoje na estrada que liga Comporta a Tróia, em Grândola, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Segundo a fonte, o alerta foi dado pelas 06:21 e na sequência da colisão, entre um veículo pesado de mercadorias e um veículo ligeiro de passageiros, o automóvel incendiou-se, provocando uma vítima mortal.

O acidente aconteceu na Estrada Nacional (EN) 253/1, entre a Comporta e Tróia, que pelas 07:30 permanecia cortada ao trânsito.

No local do acidente estiveram 16 elementos e quatro veículos dos bombeiros de Grândola e Alcácer do Sal, GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Litoral Alentejano.