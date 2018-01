Pub

Ocupantes da carrinha portuguesa não levariam cinto de segurança

Um homem morreu e outras sete pessoas ficaram feridas este domingo na autoestrada A-62 em direção a Salamanca, Espanha, depois de uma colisão entre um camião que vinha da Roménia e uma carrinha portuguesa. A carrinha saiu da estrada após o choque, que aconteceu pelas sete da manhã, hora local - menos uma hora em Lisboa.

Segundo a imprensa local, o condutor da carrinha terá adormecido ao volante, o que pode ter causado o acidente. Um dos feridos está em estado grave.

O homem que não sobreviveu aos ferimentos era o condutor da carrinha e terá sido projetado, bem como outras das vítimas: ficou a 300 metros do local do acidente. Os restantes ocupantes não levariam cinto de segurança, escreve a Gaceta de Salamanca.

Fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda disse à agência Lusa que a vítima mortal é um homem de 27 anos, natural de Marrazes, Leiria.

As famílias das vítimas já foram informadas pela GNR. A investigação [do acidente] compete à Guardia Civil de Trânsito [espanhola], mas pediu apoio à GNR para contactar os familiares das vítimas", explicou a fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda.

No camião de matrícula romena viajavam duas pessoas, que saíram ilesas do acidente.

Todos os ocupantes da carrinha teriam nacionalidade portuguesa, adianta o portal Salamanca24Horas.

Com Lusa