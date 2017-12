Pub

Do acidente resultaram ainda três feridos ligeiros

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras de passageiros nas Caldas da Rainha causou este sábado um morto, dois feridos graves e três ligeiros, informou à Lusa o Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria.

De acordo com o comandante dos Bombeiros das Caldas da Rainha, Nelson Cruz, o acidente ocorreu quando um carro "atravessou o separador central da via e foi colidir com outro carro que vinha no sentido contrário", onde seguiam casal e dois filhos.

"A mãe faleceu e o pai ficou em estado grave. A criança de cinco anos é ferido ligeiro e a outra criança [de dez anos] foi avaliada como grave por via do traumatismo, mas não corre risco de vida", disse à agência Lusa Nelson Cruz.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria, o óbito [de uma mulher de 35 anos] foi declarado no local e todos os feridos foram transportados para o Hospital das Caldas da Rainha.

O alerta para o acidente foi dado às 17:07 e no local estiveram 21 operacionais das corporações das Caldas da Rainha, Óbidos e Benedita apoiados por nove viaturas. No local esteve ainda a VMER (Viatura Médica e de Emergência Reanimação) do hospital das Caldas da Rainha.

Os meios de socorro encontram-se na avenida Engenheiro Luís Paiva e Sousa, dentro da cidade, para remoção das viaturas e limpeza da via.