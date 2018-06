Pub

O detido estava fugido desde julho de 2016, depois de ter sido condenado a seis anos de prisão por liderar uma rede criminosa que desviou mais de 11 milhões de euros à Agência Tributária espanhola

As autoridades espanholas, com a colaboração das forças de segurança portuguesas, detiveram em Portugal "um dos fugitivos mais procurados na Europa" responsável por um esquema que desviou mais de 11 milhões de euros ao fisco, anunciou hoje a polícia do país vizinho.

Segundo direção-geral da Polícia Nacional espanhola, o homem, de nacionalidade espanhola, foi localizado e detido a 22 de junho último nas imediações de um restaurante em Belinho, localidade portuguesa do concelho de Esposende.

"Agentes da Polícia Nacional, em cooperação com a Polícia Judiciária de Portugal e a Guarda Nacional Republicana Portuguesa, prenderam um dos fugitivos mais procurados da Europa", lê-se num comunicado de imprensa enviado esta segunda-feira para as redações

A sua fotografia foi incluída em dezembro de 2016 na página "EU Most Wanted Fugitives" (os fugitivos mais procurados na União Europeia" da Europol (polícia europeia).

Segundo a Polícia Nacional espanhola, a sua localização foi possível graças colaboração da rede policial ENFAST (rede europeia de equipas de busca ativa de fugitivos), que tem como objetivo alcançar uma maior eficácia no rastreio e detenção dos maiores criminosos procurados a nível internacional.