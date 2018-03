Pub

25 anos de experiência em marketing, mais na área digital. No entanto, deve a sua notoriedade internacional ao facto de estar na origem da conta de Bento XVI no Twitter. Deixou a equipa há um ano, para se dedicar a outros projetos e falar em sessões de trabalho sobre os meios digitais. Entre estas, um encontro com jornalistas, ontem, promovido pelo Opus Dei.

Abriu as portas das redes sociais ao Vaticano. É católico?

Sim, sou católico.

É uma condição quando se trata de ajudar a Igreja na sua promoção?



Não. Sou católico e os meus parceiros [Agência 101, dedicada ao marketing digital] também, mas no projeto de construção para o Twitter de Bento XVI trabalhou muita gente que não o era, desenhadores, copywriters, programadores. Para se fazer um bom trabalho de comunicação com a Santa Sé não se tem de ser crente, tem de se entender a mensagem, o que acontece em qualquer sítio onde se trabalha. Se se trabalha para a Coca-Cola há que entender a cultura. Se gosta muito da Coca-Cola, terá mais prazer em trabalhar para eles, mas não é o mais importante.



Quem é que se lembrou de iniciar o Vaticano nas redes sociais?



Foi em 2009, lembro-me de um documento de Bento XVI em que, pela primeira vez, falava nas dificuldades de comunicação da Igreja, da internet, e que não estavam a gerir bem essa questão. Escrevemos a Federico Lombardi, uma vez que não conhecíamos ninguém no Vaticano e ele era o porta-voz.



Acreditava que iria ter resposta?



Vimos o Vaticano mais como uma oportunidade de negócio, mas não depositámos muita confiança. Quatro meses e meio depois, ligaram-nos a dizer que era o momento para a Igreja começar a trabalhar nas redes sociais e convidaram-nos a ir a Roma. Estivemos lá uma semana, em fevereiro de 2010, a explicar às pessoas da área de comunicação do Vaticano o que se passava no mundo digital. Posteriormente, pediram-nos para sermos consultores, só no final de 2012 a conta foi aberta. O primeiro Twitter de Bento XVI foi no dia 12 de dezembro.



Como surgiu o twitter.com/pontifex?



Foi escolhido pelo Vaticano. Queriam um nome que usassem independentemente de quem fosse o papa.



Estão no Twitter, no Instagram e no YouTube. Porque não o Facebook?



O objetivo era chegar aos jovens e essas são as redes onde eles estão. O Twitter é também mais seguido pelos jornalistas, tem mais impacto. O Facebook tem muito mais interação e exigiria uma equipa muito maior para ver os seus conteúdos.



O Papa tem a palavra final?



Todos os tweets são aprovados pelo Papa, assina um papel a confirmar a aprovação, já era assim com Bento XVI. Tem uma equipa de 20 pessoas para a área de comunicação social, que o acompanham nas viagens e alimentam as plataformas.

Francisco tem 47 milhões de seguidores, Bento XVI tinha 3,5 milhões. Defende que "a inovação é o melhor marketing", há outros fatores ...

Mas a chave é a inovação... E Bento XVI só lá esteve três meses depois de a conta ter sido criada. Claro que o Papa Francisco é diferente, popular, direto. No entanto, dois outros fatores ajudaram a ter muitos seguidores: o impulso de Espanha e da América Latina e a visita aos EUA em 2015, em que se sentiu um crescimento exponencial da conta. Outra vantagem dos líderes religiosos nas redes sociais são as partilhas. A Katy Perry diz algo, as pessoas leem, mas tem poucas partilhas. Se o Papa diz algo tem uma média de nove mil retweets.



Esteve com a equipa do Papa entre 2012 e 2016, porque é que saiu?



O processo de inovação estava feito, a cultura digital estava instalada no Vaticano, as equipas estavam formadas.



Um trabalho de 25 anos e conta mais o Twitter do Papa. Não é frustrante?



Vejo-o mais como um grande desafio e que deu uma grande visibilidade mundial. Estou muito agradecido porque foi uma oportunidade enorme. Também tem que ver com o facto de, por vezes, querer tentar algo em grande na vida profissional, de dizer: "Quero fazer uma coisa que pensem não ser possível, como o Papa ter Twitter."



Achava que não era possível?



Pensava que não era possível, agora parece natural, mas em 2010 não era.



Qual é o futuro dos meios de comunicação ditos tradicionais?



A rádio é quem melhor tem suportado o impacto do digital, tem-se mantido muito bem economicamente, e as pessoas seguem a rádio através da internet. A imprensa está numa situação muito delicada. Em Espanha, só conheço três modelos de comunicação viáveis e que são digitais nativos: diario.es, confidencial. com e espanhol.com. O mundo da televisão tem boas audiências com as transmissões em direto, mas a mudança vai acontecer e é com as pessoas que já não têm televisão em casa.



O que vai acontecer ao jornalismo?



Terá de se reinventar. Há meios muito pequenos que se dedicam a um tipo de informação muito concreta e que são viáveis; pode ser viável com o financiamento por via de fundações, o que já acontece em Espanha e nos EUA; ou com pessoas que pagam uma quota mensal para apoiar aquele meio, mas demorará anos até encontrar a melhor solução.



Redes sociais: criámos um monstro?



Criámos um monstro e contribuímos todos para esse monstro quando publicamos uma fake news, quando reagimos no Twitter, quando não somos capazes de desligar o telemóvel à noite. Alimentamos um monstro que é nocivo para a sociedade em muitos aspetos e positivo noutros.



É possível deixar de o alimentar?



A via é criar um estilo de vida digital próprio, pessoal, com limites. Dizer: "São estas notícias que vou ler na semana, isto é o que vou utilizar no Facebook", etc.



A sociedade está preparada para isso?



Não, mas terá de seguir nessa direção.

