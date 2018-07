Turista francês morreu após queda em percurso pedestre na Calheta

Um turista com cerca de 70 anos morreu esta sábado depois de uma queda quando fazia o percurso pedestre das 25 Fontes, no concelho da Calheta, na Madeira, disse fonte dos bombeiros da localidade. De acordo com o comandante Jacinto Serrão, o homem terá caído de uma altura considerável e quando a equipa de resgate chegou ao local "já estava cadáver".

"Neste momento [19:10] estamos a transportá-lo para a estrada para o delegado de Saúde declarar o óbito", adiantou o responsável daquela corporação na zona oeste da ilha da Madeira.

Ainda referiu que o homem, de nacionalidade francesa, efetuava aquela "levada" (percurso pedestre na Madeira) na companhia de cinco familiares, incluindo a esposa e filhos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na operação de resgate, que demorou mais de quatro horas, estiveram envolvidos 20 elementos dos Bombeiros da Calheta, incluindo a equipa de resgate de montanha, mencionou.

No passado dia 01 de abril, um outro turista com cerca de 70 anos morreu ao cair de uma altura entre os 40 e os 50 metros nesta mesma levada, a do Rabaçal - 25 Fontes.

Esta Levada Rabaçal - 25 Fontes, com ramificações para a levada do Risco e para a Lagoa do Vento, é muito procurada por turistas e locais por 'serpentear' uma zona de vegetação, com manchas de Floresta Laurissilva classificada de Património Natural Mundial pela UNESCO, tendo no final uma lagoa alimentada por água de 25 nascentes.

O percurso, de nove quilómetros (ida e volta), é considerado fácil e desenvolve-se a 1.000 metros de altitude a partir do maior planalto da Madeira, o Paúl da Serra.

Levadas são aquedutos que 'serpenteiam' a zona interior da ilha da Madeira e que transportam água do norte para o sul, acompanhadas de esplanadas que servem de circulação pedestre.