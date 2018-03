Pub

O resgate foi efetuado com sucesso e o homem, de 75 anos, foi levado a uma unidade hospitalar em Ponta Delgada

A Marinha anunciou hoje ter efetuado com sucesso o resgate nos Açores de um passageiro italiano, que sofreu uma paragem cardiorrespiratória a bordo de um navio de cruzeiro.

Um comunicado enviado às redações adianta que o navio de cruzeiro MSC DIVINA, com bandeira do Panamá, navegava a cerca de 354 milhas (655 quilómetros) a Sudoeste da Ilha Terceira, Açores, quando solicitou a retirada médica de um passageiro de 75 anos, que sofreu uma paragem cardiorrespiratória a bordo da embarcação.

A operação, coordenada pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em articulação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Aéreo das Lajes (RCC Lajes) e com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes Mar (CODU-Mar), iniciou-se às 13:07 locais (mais uma hora em Lisboa) de domingo com recurso ao helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa (FAP).

A Marinha refere ainda que o resgate foi efetuado com sucesso e o paciente desembarcou no aeroporto de Ponta Delgada pelas 21:25 locais e foi posteriormente transportado para o Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada.

A operação contou ainda com o apoio de uma aeronave C-295 da Força Aérea Portuguesa e uma ambulância do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.