Cabrita Neto foi também presidente do Turismo do Algarve e presidente do PSD da região

A Região de Turismo do Algarve (RTA) lamentou hoje a morte de Joaquim Cabrita Neto, antigo ex-governador civil de Faro e presidente da entidade, entre 1976 e 1979, na altura designada Comissão Regional de Turismo do Algarve.

Em comunicado, o presidente da RTA, Desidério Silva, lembrou que Cabrita Neto, que faleceu esta segunda-feira, aos 77 anos, "liderou os destinos do turismo algarvio no período conturbado do pós-revolução de abril, momento ainda marcado por alguma convulsão económica e social".

Desidério Silva recordou que foi durante o seu mandato no Turismo do Algarve que surgiram eventos como o Cross das Amendoeiras, que ainda hoje se realiza, o Festival de Música, o Festival Nacional de Folclore ou o Festival da Cerveja, iniciativas que partiram da sua "convicção em torno da necessidade de criar uma política de animação que inscrevesse a região no calendário de eventos nacional".

Joaquim Cabrita Neto foi também deputado à Assembleia da República durante várias legislaturas, governador civil de Faro, entre 1985 e 1995, presidente do PSD/Algarve e, mais recentemente, da Associação de Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve (AIHSA).

"Não será exagerado dizer que Cabrita Neto foi dos mais carismáticos dirigentes políticos da região e dos maiores responsáveis pela evolução histórica positiva do Turismo do Algarve", refere o presidente da RTA, notando que "a vida das grandes personalidades se confunde com a do tempo histórico que viveram".

Em 2003, Joaquim Cabrita Neto recebeu a medalha de ouro do Turismo e, em 2016, o diploma de mérito, atribuídos pela RTA.