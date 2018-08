Tromba de água arrastou carro para uma ribeira

O tromba de água arrastou, esta sexta-feira à tarde, por volta das 16:25, um carro para uma ribeira na zona de Quintos, Beja, confirmou ao DN fonte dos Bombeiros Voluntários de Beja.

Os dois ocupantes foram retirados da viatura e não foram ao hospital, assim como "outras vítimas" que "recusaram" ir a uma unidade hospitalar porque "estavam bem".

Faz-se sentir, nesta altura, muita chuva e vento naquela zona do Alentejo e existem várias inundações na zona de Beja. Caiu também uma árvore devido ao estado do tempo, adiantou a mesma fonte.

"A quantidade de chuva que caiu foi muita e, como a estrada é atravessada por algumas linhas de água, uma das viaturas que circulava na via foi arrastada" para a ribeira, disse o comandante distrital de Operações de Socorro de Beja, Vítor Cabrita, à agência Lusa.

Segundo o comandante distrital, devido à "rápida subida" dos níveis das linhas de água existentes na zona, "outras viaturas" que circulavam na mesma estrada "tiveram de parar", sem "conseguirem sair" do local.

A chuva "muito intensa" que caiu na zona de Beja, durante "cerca de meia hora", por volta das 16:30, provocou ainda a queda de uma árvore na cidade e a "inundação de um monte" no concelho.

"Um monte ficou inundado, tem cerca de 1,5 metros de altura de água, mas não há problemas. Estão lá os bombeiros e o casal e o filho que lá moram não correm perigo, foi só a água que entrou", explicou Vítor Cabrita.

As condições meteorológicas na zona de Beja melhoraram, depois dessa "meia hora" de precipitação "muito forte", acrescentou o comandante.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Beja da GNR confirmou que a chuva intensa já passou, mas duas estradas, a Municipal 511, entre Beja e Salvada, e a Nacional 391, entre Salvada e Quintos, "estão cortadas" ao trânsito.

"As estradas estão intransitáveis, porque as linhas de água" que as ladeiam "subiram rapidamente", estando a GNR a "aguardar que a água desça", para poder normalizar a circulação rodoviária, disse.