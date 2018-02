Pub

Três jovens foram hoje esfaqueados junto da Escola Secundária Eça de Queirós, nos Olivais, em Lisboa

Um grupo de mais de dez indivíduos terá estado envolvido nas agressões que deixaram três jovens esfaqueados junto à Escola Secundária Eça de Queirós, nos Olivais, de acordo com informações prestadas ao DN pelo Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP: "A informação factual de que dispomos é que um grupo de três jovens, de 17, 18 e 20 anos, foram agredidos com arma branca, junto à escola. Os ferimentos, em várias partes do corpo, serão ligeiros. Quando a patrulha chegou ao local, antes do transporte das vítimas, já o grupo de agressores, composto por mais de dez indivíduos, tinha abandonado o lugar. Nenhum foi intercetado até ao momento", informou fonte do Cometlis.

Fonte do Ministério da Educação confirmou que as agressões ocorreram "nas imediações da escola" mas indicou à agência Lusa que as agressões "não envolveram a comunidade escolar".

O INEM prestou o primeiro socorro às vítimas. "Recebemos um alerta às 14:56. Terá sido uma agressão com uma arma branca, da qual resultaram três feridos, de 17, 18 e 20 anos. Todos masculinos", indicou à Lusa fonte do INEM., que não soube precisar a gravidade dos ferimentos.

Segundo o INEM, dois dos feridos foram transportados para o Hospital de São José e o terceiro, "por ser menor", para o Hospital D. Estefânia.

Fonte da PSP afirmou que as agressões ocorreram "junto à escola" e não dentro da escola, e terão sido o culminar de "distúrbios entre vários indivíduos".

Não são conhecidos até ao momento a gravidade dos ferimentos, nem o motivo das agressões

Estiveram no local a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de São José, três ambulâncias e a mota de emergência do INEM.