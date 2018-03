Pub

Ligações Montijo - Cais do Sodré, Barreiro - Terreiro do Paço, Seixal - Cais do Sodré, Cacilhas - Cais do Sodré e Trafaria - Porto Brandão estão em causa

O grupo Transtejo anunciou esta quinta-feira que podem ocorrer perturbações nas ligações fluviais no rio Tejo na sexta-feira devido à previsão de ventos fortes e agitação marítima ao longo de todo o dia.

"A confirmar-se, este cenário adverso afetará a operação fluvial em todas as ligações: entre o Montijo e Cais do Sodré, Barreiro e Terreiro do Paço, Seixal e Cais do Sodré, Cacilhas e Cais do Sodré e Trafaria e Porto Brandão", refere o grupo Transtejo em comunicado.

Segundo a empresa, por motivos de segurança, podem ocorrer "atrasos, supressões de carreiras ou interrupções de serviço".

A Transtejo é a empresa do grupo responsável pelas ligações do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão com Lisboa, enquanto a Soflusa faz a ligação entre o Barreiro e Lisboa.

A empresa anunciou também que devido a indisponibilidade da frota, o serviço de transporte fluvial na ligação do Montijo com o Cais do Sodré continua a ser complementado com serviço de transporte rodoviário, durante os horários de ponta da manhã e da tarde, tal como já aconteceu hoje.

"Entre as 07:30 e as 09:30 (no sentido Montijo-Cais do Sodré) e entre as 17:30 e as 19:30 (no sentido Cais do Sodré-Montijo), o serviço de transporte de passageiros é, novamente, reforçado através de frota de autocarros, disponibilizada junto de cada terminal", acrescenta a empresa.