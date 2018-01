O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, acompanhado pelo Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues pelo primeiro-ministro, António Costa, e pela ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, durante a sessão solene de abertura do Ano Judicial, no Salão Nobre do Supremo Tribunal de Justiça

Presidente da Assembleia da República saúda processo legislativo em curso na chamada "comissão da transparência" do Parlamento

Estabelecendo, implicitamente, um contraste com a forma quase secreta como decorreu o processo de revisão da lei do financiamento partidário, Ferro Rodrigues disse que se trata de um "conjunto de iniciativas que vão agora entrar em fase de discussão pública e parlamentar".

E "a transparência, a publicidade, a divulgação dos processos legislativos não são aliados do populismo; pelo contrário, são um bom antídoto contra o populismo antiparlamentar". Isto porque - explicou - "permitem aos cidadãos escrutinarem os seus representantes e verem com os próprios olhos a democracia a funcionar".

Mas agora, acrescentou, é preciso recusar "eventuais calculismos partidários prejudicassem a aprovação de mudanças que há muito se impõem" porque "as eleições europeias e legislativas serão apenas em 2019". "Cabe agora ao poder político, ao Governo e à Assembleia da República, em articulação com os poderes próprios do Presidente da República, olharem para este contributo qualificado e agirem dentro da sua esfera de poderes próprios".

Ferro Rodrigues aproveitou também a sua intervenção na cerimónia de abertura do ano judicial, no Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa, para saudar o chamado "Pacto da Justiça" celebrado entre vários operadores do sistema.