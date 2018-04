Pub

Camião despistou-se, sem que se tivessem registado feridos

O trânsito na Via de Cintura Interna (VCI) no Porto, que esteve cortado cerca de seis horas devido ao despiste de um camião na descida em direção à Ponte do Freixo, foi normalizado pelas 19:20, disse fonte da PSP.

O alerta para o acidente que não causou feridos foi dado às 13:15, hora desde a qual o trânsito esteve cortado perto da saída da VCI para a N12 para Entre-os-Rios, no sentido Arrábida-Freixo.

Segundo a PSP, o camião, que seguia nesse sentido desarticulou-se, ficando a ocupar as todas as vias no sentido em que seguia e deixando apenas uma via do sentido oposto desimpedida.