Trânsito normalizado no Túnel do Marão após incêndio em camião

Interior do Túnel do Marão, em Amarante, Vila Real

Incêndio em camião condiciona trânsito no Túnel do Marão

Túnel do Marão

O trânsito na galeria norte do túnel do Marão (sentido Vila Real-Amarante) ficou completamente normalizado às 14:42, depois do condicionamento determinado pelo foco de incêndio num camião, disse fonte da Infraestruturas de Portugal.

O alerta para a ocorrência, que determinou o corte e depois a limitação de circulação, foi dado às 13:13 e, segundo fonte dos Bombeiros da Cruz Branca, o incêndio foi apagado com um extintor por um operador da IP.

Os bombeiros procederam depois ao arrefecimento.

No local estiveram 19 homens, apoiados por nove viaturas, segundo uma informação atualizada na página da Proteção Civil.