Trânsito na Segunda Circular reaberto cinco horas e meia depois

Depois de cinco horas e meia, o trânsito foi normalizado na Segunda Circular. A paragem foi provocada pelo capotamento de um camião perto do Estádio da Luz.

"O trânsito foi aberto nos dois sentidos e normalizado há cerca de 15 minutos", ou seja, por volta das 21.15, disse ao DN o oficial de serviço do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa (Cometlis).

Do acidente resultou ainda um ferido ligeiro, segundo a mesma fonte, que é o condutor do pesado. O ferido ficou encarcerado dentro do camião, mas conseguir sair apenas com ferimentos ligeiros.