Existe um grande aparato policial no local. O perímetro se segurança já foi aumentado duas vezes

O trânsito na Avenida dos Aliados, no Porto, está cortado no sentido descendente, devido a uma viatura parada na Praça da Liberdade, que está a ser considerada suspeita pelas autoridades. O trânsito está cortado desde as 15:55 e foi instalado um perímetro de segurança.

Fonte da PSP explicou à Lusa que foi detetada uma "viatura abandonada" junto ao Bando Portugal, foi acionada para o terreno a equipa de minas e armadilhas e está a "verificar-se o que se passa", tendo-se colocado um perímetro de segurança.

O trânsito descendente, que vem da Rua de Camões, está a ser desviado par a Rua Ricardo Jorge. No sentido ascendente a circulação está normal.

De acordo com o Jornal de Notícias, existe um grande aparato policial e a viatura em questão está rodeada de fitas da polícia. O perímetro de segurança já oi aumentado duas vezes e todas as esplanadas foram evacuadas.

