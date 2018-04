Pub

Quem circula pela A1 encontra dificuldades a partir do quilómetro 60

O trânsito está muito intenso, com demoras, nas entradas da capital este domingo à noite, com muita gente a regressar do fim de semana prolongada da Páscoa.

A demora é particularmente acentuada na Autoestrada do Norte (A1), com a fila de trânsito a chegar cerca do quilómetro 60, apurou o DN.

Já nos acessos a Sul é a travessia pela Ponte 25 de Abril que se apresenta complicada, com o trânsito na A2 ter dificuldades para ultrapassar a praça das Portagens.

Neste caso, é recomendável a utilização da A12/Ponte Vasco da Gama, onde o trânsito circula sem dificuldades.

Já quanto ao acesso pela zona Oeste (A8) não há notícia de paragens.