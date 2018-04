Pub

Um acidente no IC8, no conselho de Pombal, provocou hoje a morte de uma jovem de 19 anos

O trânsito no IC8, no concelho de Pombal está já a processar-se de forma condicionada, depois de um acidente em que morreu uma jovem de 19 anos, informou a GNR. "O trânsito está a ser feito alternadamente", adiantou fonte da GNR.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, o alerta para o acidente, que envolveu dois veículos ligeiros ao quilómetro 55 do IC8, na localidade de Lagoa de Ceiras, freguesia de Abiul, foi feito às 13:48.

O acidente, que motivou o corte da via, provocou ainda um ferido grave, tendo duas outras pessoas sido assistidas no local.

Ao local acorreram 17 operacionais apoiados por sete veículos, dos Bombeiros Voluntários de Pombal, GNR e INEM, informou o CDOS.

O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação do Comando Territorial de Leiria da GNR está a averiguar as circunstâncias do acidente.