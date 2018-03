Pub

Dois passageiros precisaram de ser desencarceradas

Um acidente com três carros na Avenida Vasco da Gama (EN 222), em Vila Nova de Gaia, obrigou ao corte de trânsito naquela via, no sentido este-oeste, disse à Lusa fonte dos bombeiros sapadores.

Segundo a mesma fonte, o alerta para o acidente, que ocorreu mesmo em frente ao quartel, na EN 222, foi dado às 13:26.

Pelas 13:30 os bombeiros estavam a proceder ao desencarceramento de dois passageiros que se encontravam no interior dos veículos.