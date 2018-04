Pub

Viatura esteve parada a meio do tabuleiro no sentido Sul-Norte e o trânsito ficou muito lento em ambos os sentidos

O trânsito na Ponte 25 de Abril está já a normalizar depois de momentos complicados em ambos os sentidos, devido a um carro parado no sentido Sul-Norte.

Fonte da PSP explicou ao DN que um homem, com cerca de 50 anos, "teve intenção de se suicidar", tendo comparecido no local as autoridades policiais e os meios de emergência. Foi uma psicóloga do INEM que fez o homem "desistir da ideia".

O trânsito ficou então "mais algum tempo interditado na faixa mais à direita, no sentido Sul-Norte", mas estará já a "normalizar" desde perto das 18:00.

Devido à hora, e à curiosidade relativamente à situação na faixa oposta, o trânsito ficou também bastante lento no sentido Norte-Sul.