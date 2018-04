Pub

Está um carro parado a meio do tabuleiro no sentido Sul-Norte

O trânsito na Ponte 25 de Abril está bastante complicado em ambos os sentidos.

Está um carro parado no sentido Sul-Norte, sensivelmente a meio do tabuleiro da ponte, com veículos de emergência no local.

Devido à hora, e à curiosidade relativamente à situação na faixa oposta, o trânsito já está também bastante lento no sentido Norte-Sul.

Em atualização