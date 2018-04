Pub

Trabalhadores dos supermercados estão hoje em greve

O Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos de Serviços, Comércio, Restauração e Turismo (SITESE), afeto à UGT, convocou uma greve para hoje, domingo de Páscoa, a qual abrange os funcionários de supermercados e grandes superfícies comerciais.

Em 23 de março, o SITESE explicou que tinha convocado greve "à prestação de trabalho para os trabalhadores dos setores do comércio, escritórios e serviços, nomeadamente nas empresas filiadas na APED - Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição", onde estão as empresas donas de supermercados e de muitas lojas presentes em centros comerciais.

Nos motivos da greve, o SITESE indica o "respeito pelo feriado nacional do domingo de Páscoa", "trabalho digno", a "conciliação da vida familiar com a vida profissional" e o "fim da precariedade".

O sindicato quer ainda "aumento dos salários", "respeito e exigência do cumprimento integral da negociação coletiva", o "fim imediato dos bloqueios à negociação coletiva" e "um diálogo social assente no cumprimento efetivo dos compromissos assumidos e a assumir".

"Depois do pré-aviso de greve, alguns hipermercados anunciaram que vão encerrar às 14:00", acrescentou Marta Soares, salientando que esta é uma "novidade este ano".

Questionada sobre quais as cadeias de hipermercados que vão encerrar mais cedo no dia de Páscoa, a dirigente apontou as insígnias Jumbo, "quase todos os Continente e o Pingo Doce".

O pré-aviso de greve abrange cerca de 85 mil trabalhadores.

A greve, que começou às 00:00, termina às 24:00.