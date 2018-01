Pub

No evento ia ser discutido o futuro da instituição. Comissão de trabalhadores lamenta e não compreende que "não haja oportunidade de debate"

A comissão de trabalhadores do Infarmed manifestou-se esta terça-feira "altamente surpreendida" como o cancelamento "de última hora" da conferência sobre o futuro da instituição, lamentando a oportunidade para se debater o assunto.

Em declarações à agência Lusa, o coordenador da comissão de trabalhadores, Rui Spínola, disse ter recebido hoje com surpresa a notícia sobre o cancelamento, "por motivos alheios" à própria associação, da conferência que estava prevista para quarta-feira, organizada pela Associação Portuguesa de Engenharia e Gestão da Saúde (APEG Saúde).

Rui Spínola indicou que estavam inscritos para assistir a esta conferência "cerca de 100 trabalhadores do Infarmed", além de que um elemento da comissão de trabalhadores iria participar no painel de debate, que contaria também com o coordenador do grupo de trabalho para a avaliação dos cenários de deslocalização da Autoridade do Medicamento (Infarmed) para o Porto, Henrique Luz Rodrigues.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"Houve um cancelamento de última hora e por motivos alheios aos organizadores. Não compreendemos o que aconteceu e lamentamos que não haja esta oportunidade de debate", afirmou o coordenador da comissão de trabalhadores.

A Associação Portuguesa de Engenharia e Gestão da Saúde -- APEG Saúde estava a promover uma conferência com o tema "Infarmed -- O que pode e deve ser?", que se devia realizar em Oeiras quarta-feira.

"Lamentamos informar que por motivos inesperados de oportunidade e alheios à nossa vontade, não se realizará a sessão "Infarmed - O que pode e deve ser?", que estava prevista para amanhã, dia 24 de janeiro de 2018. O debate sério, a troca de ideias, a análise ponderada de argumentos, a reflexão serena sobre caminhos a seguir e opções estratégicas necessárias, não são oportunas e resultam impossíveis de momento", escreve a APEG Saúde no seu site da internet.

A Associação refere ainda que fica com a dúvida de "quando e onde seria oportuno" esse debate.

O anúncio de transferir a sede do Infarmed de Lisboa para o Porto, feito pelo ministro da Saúde no final do ano passado, gerou polémica e controvérsia, com a esmagadora maioria dos trabalhadores do instituto a afirmarem de imediato que não tencionavam aceitar a transferência.