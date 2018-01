Pub

Cerimónia dos 25 anos da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde ficou marcada pelo "luto" dos funcionários, que avisaram que o Infarmed no Porto será outro

A celebração do 25.º aniversário do Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde ficou ontem marcada pelo protesto silencioso de muitos funcionários do instituto que, vestidos de negro, encheram por completo o auditório do Edifício Tomé Pires, no Parque de Saúde de Lisboa. No final, a Comissão de Trabalhadores (CT)deixou um alerta claro ao governo: caso se confirme a mudança para o Porto, o Ministério da Saúde arrisca-se a ficar sem os funcionários que "fizeram o Infarmed" ao longo das últimas décadas, os quais se pronunciaram por esmagadora maioria contra a deslocalização.

"Essas pessoas, mais de 90%, não estão disponíveis para mudar para o Porto. Assim sendo, teriam de começar uma nova instituição no Porto", avisou Rui Spínola, porta-voz da CT, antecipando que "essa nova instituição não será o Infarmed que nós conhecemos e que é reconhecido nacional e internacionalmente". Uma trabalhadora do Infarmed confirmou os sentimentos "mistos" dos trabalhadores no dia de aniversário da instituição. "Construímos uma casa", contou, revelando ter chegado há muitos anos ao então instituto, "vinda da indústria farmacêutica, em que ganhava bastante bem", movida por uma vontade de "defender a saúde pública" do país. "Mas não vou para o Porto", avisou. "Até nasci lá. Mas não vou deixar o meu marido e o meu filho, que ainda precisa de mim, para me mudar para lá."

Lamentando a ausência do ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes - que está de visita a Cabo Verde e se fez representar pela nova secretária de Estado da Saúde, Rosa Matos -, Rui Spínola descreveu o estado de espírito dos funcionários como "um sentimento de angústia pela incerteza de um futuro duvidoso, provocado pela intenção/decisão irrefletida" anunciada pelo governo em novembro.

Os trabalhadores - que serão ouvidos em breve na Comissão de Saúde na Assembleia da República - ressalvam que continuarão a bater-se para "demonstrar" que a permanência em Lisboa é a melhor solução para o Infarmed. Mas também consideram que o grupo de trabalho encarregado de avaliar a mudança para o Porto, que deverá pronunciar-se em julho, recebeu, à partida, um pedido "enviesado", em que lhe é pedido para "ver como é que o Infarmed vai ficar no Porto, com vários cenários no Porto", mas em que "o cenário zero, que é o Infarmed ficar em Lisboa, não é contemplado".

Maria do Céu Machado, a presidente do Infarmed que desde o início do processo tem vindo a manter-se ao lado dos trabalhadores, optou desta vez por não fazer referências diretas ao tema do Porto. No entanto, no seu discurso de balanço da atividade da instituição, ainda que sublinhando que "o Infarmed não é um espaço, são as pessoas", fez várias referências que poderiam ser interpretadas como recados ao governo, desde o facto de a maioria dos trabalhadores serem mulheres com menos de 43 anos ou até à área de 17 683 metros quadrados ocupados pelas atuais instalações, que comparou ao Taj Mahal.

A secretária de Estado manifestou a "gratidão" do governo aos trabalhadores do Infarmed mas nada adiantou em relação ao tema da deslocalização.

Guido Rasi, presidente executivo da Agência Europeia de Medicamentos, que fez um discurso sobre o futuro do setor, deixou muitos elogios ao Infarmed, que considerou estar "entre os melhores da Europa", louvando também a participação deste em avaliações europeias.