Canceladas as greves de segunda e terça-feira da Transtejo e Soflusa

Já nem há moradores para as marchas de Lisboa. "A gente só se dá com turistas"

Os plenários de trabalhadores da Transtejo e da Soflusa decidiram na sexta-feira cancelar a greve marcada para segunda e terça-feira, de acordo com o coordenador da Fectrans - Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações.

Os trabalhadores da Transtejo, que fazem as ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão e Lisboa, marcaram greve para os dias 11 e 12 de junho, enquanto os da Soflusa, que faz a ligação entre o Barreiro e Lisboa, agendaram uma paralisação para o dia 12 de junho.

A convocação da greve foi motivada pela "paragem total da negociação do Acordo de Empresa (AE)", em que se pretende a valorização salarial dos trabalhadores da empresa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No processo negocial dos AE em vigor na Transtejo e na Soflusa, que decorreu esta semana com reuniões entre as comissões intersindicais e a administração das empresas, com a presença do secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, foi estabelecido um acordo de "revalorização remuneratória" dos trabalhadores, nomeadamente o aumento de salários a aplicar "de imediato" e a vigorar até ao final de 2019.

"Com este acordo, temos nos próximos tempos, desde que ele seja cumprido - e não temos nada que nos indique que não irá ser cumprido -, condições de continuar um outro processo negocial, que fica aberto a partir deste momento, com a tranquilidade necessária", afirmou à agência Lusa o coordenador da Fectrans José Manuel Oliveira, referindo-se ao regulamento de carreiras profissionais, processo que deve ficar concluído até ao final deste ano para produzir efeitos a partir de 1 de janeiro de 2019.

Apesar de o acordo satisfazer as reivindicações dos trabalhadores em termos remuneratórios, o dirigente da Fectrans disse que há outros aspetos a resolver no serviço que as empresas Transtejo e Soflusa prestam, tendo em conta "a importância que têm no quadro da mobilidade na Área Metropolitana de Lisboa", nomeadamente a degradação do equipamento devido à falta de investimento.