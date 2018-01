Pub

O incêndio deflagrou numa associação recreativa de Vila Nova da Rainha a 13 de janeiro

Um homem morreu hoje no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, na sequência do incêndio do dia 13, em Tondela, elevando para 11 o número de vítimas mortais, disse à Lusa fonte da unidade hospitalar.

O homem, de 57 anos, que estava internado no Hospital de Santa Maria, na sequência do incêndio em Vila Nova da Rainha, faleceu hoje, às 03:00, acrescentou a mesma fonte.

No hospital de Santa Maria (Centro Hospitalar Lisboa Norte) permanece internado outro homem, de 70 anos, também vítima do incêndio, que se mantém "estável", adiantou.

Já a jovem de 15 anos que se encontrava internada no Hospital Dona Estefânia (Centro Hospitalar de Lisboa Central), em Lisboa, teve alta na sexta-feira, informou hoje à Lusa fonte hospitalar.

Ainda na sequência do incêndio de Tondela, dois homens, de 70 e 51 anos, foram transportados para o Hospital de São Francisco Xavier (Centro Hospitalar Lisboa Ocidental), em Lisboa, onde estiveram internados na Unidade de Cuidados Intensivos, mas por se encontrarem já "estáveis" foram transferidos, na semana passada, para as unidades hospitalares das respetivas zonas de residência, um para Coimbra e outro para Viseu, segundo fonte oficial do Hospital de São Francisco Xavier.

O incêndio do dia 13 de janeiro, que deflagrou numa associação recreativa de Vila Nova da Rainha, concelho de Tondela, provocou nesse dia oito mortos e 38 feridos, entre graves e ligeiros, de acordo com fonte do Ministério da Saúde.

Um ferido grave que estava internado no Hospital de São João, no Porto, acabou por morrer a 17 de janeiro, elevando para nove o número de vítimas mortais do sinistro, e, no sábado, o número de mortos subiu para dez depois da morte de um dos feridos que estava internado no Hospital da Prelada, no Porto.