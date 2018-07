Tentativa de assalto a multibanco de Minipreço causa incêndio

Uma tentativa de assalto à máquina multibanco do supermercado Minipreço em Rebordosa, Paredes (Porto), causou na madrugada desta sexta-feira danos materiais no estabelecimento, disse à Lusa fonte dos bombeiros da localidade.

Segundo a corporação de Rebordosa, o alerta foi dado pelos funcionários do supermercado quando chegaram ao trabalho, no início do horário da manhã, pouco depois das 07:00, com a indicação de que havia um foco de incêndio junto a uma caixa registadora.

Segundo os bombeiros, há sinais de tentativa de rebentamento da caixa multibanco.

Não há registo de feridos, segundo a corporação de Rebordosa.

A Polícia Judiciária (PJ) está no local.