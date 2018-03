Pub

Julgamento devia ter começado esta segunda-feira. Mulher terá exigido milhares de euros para não divulgar fotografias nas redes sociais

Um assessor da Câmara Municipal de Guimarães apresentou queixa por chantagem e agressão, tentativa de agressão e extorsão contra dois homens e três mulheres. O processo chegou agora a julgamento, mas, segundo o JN, a primeira sessão foi adiada.

Em causa, está uma relação, que terá começado em 2016, entre uma mulher, de 44 anos, e o assessor que exerce funções na câmara vimaranense. No decurso dessa relação, a mulher, agora arguida, terá tirado fotografias ao homem em poses íntimas e sem roupa. Mais tarde, usou essas imagens para o chantagear.

O JN refere que a acusação do Ministério Público diz que o homem começou por se recusar a fazer essas fotografias, mas acabou por consentir. Depois começaram as ameaças, em troca de dinheiro. Antes de a chantagem começar, o assessor e militante do PS emprestou à mulher 1030 euros. No total, e já depois, dos encontros entre os dois, o homem ter-lhe-á entregado mais de 2000 euros.

Num dos encontros, ela terá pedido 25 mil euros. Como ele recusou, a mulher contratou um grupo para o intimar. O grupo terá ido à sua casa, onde o ameaçou com uma navalha e o amarrou. O assistente do processo escapou dizendo que ia ao multibanco levantar dinheiro.

A autora das fotografias está acusada da prática de dois crimes de extorsão e um de fotografias ilícitas. Também de coautoria, com outros três arguidos, de um crime de extorsão na forma tentada. As três mulheres identificadas no processo respondem ainda por roubo na forma tentada.