Temperaturas vão rondar os 30 graus na quarta-feira

O bom tempo está de regresso. As temperaturas vão aumentar gradualmente até quarta-feira, com a previsão de valores a chegar aos 30 graus em Lisboa.

Para hoje prevê-se céu nublado, no litoral oeste e nas terras altas, e nebulosidade, no litoral norte e centro, que só deverá dissipar-se a meio da tarde, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Espera-se uma "pequena subida da temperatura máxima, mais significativa nas regiões do interior norte e centro e na costa sul do Algarve", refere a meteorologista do (IPMA) Maria João Frada ao Diário de Notícias.

A partir de terça-feira, irá fazer-se sentir, de forma gradual, a "massa de ar quente que passa a ter trajetória continental, do interior da Península Ibérica. "Será mais quente e seca do que nos últimos dias", explica Maria João Frada.

Como consequência, prevê-se "uma subida gradual dos valores da temperatura a partir de terça-feira".

Na quarta-feira, os valores vão aproximar-se dos 30 graus nas regiões do interior sul, vale do Tejo e centro do País. Para Lisboa e Sines, por exemplo, estão previstas máximas de 30 graus e em Santarém espera-se que os termómetros cheguem aos 31 graus.

A partir de quinta-feira "há condições favoráveis para aguaceiros e trovoada e com possibilidade de descida da temperatura máxima" localizada.